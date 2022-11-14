BIST 4.570
DOLAR 18,60
EURO 19,24
ALTIN 1.058,65
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da korku dolu dakikalar! Vatandaşlar ihbar etti

Ankara'da korku dolu dakikalar! Vatandaşlar ihbar etti

İstanbul'daki hain terör saldırısının acısı henüz tazeyken, Ankara'dan korkutan bir ihbar geldi. Çankaya ilçesinde yol kenarında terk edilmiş bir çanta gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden ise kıyafet çıktı.

Abone ol

Başkentte yol kenarına bırakılan şüpheli çanta vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin fünye ile patlattığı çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

Olay, Çankaya ilçesi Kurtuluş semtinde meydana geldi. Yol kenarında terk edilmiş vaziyette bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cenk Tosun'dan flaş Arda Güler sözleri: Zamanı gelince ağabeylik yapacak!
Cenk Tosun'dan flaş Arda Güler sözleri: Zamanı gelince ağabeylik yapacak!
Provokatif bomba paylaşımı için gözaltı kararı
Provokatif bomba paylaşımı için gözaltı kararı
Kritik G20 Liderler zirvesi öncesi Biden'dan soğuk savaş açıklaması!
Kritik G20 Liderler zirvesi öncesi Biden'dan soğuk savaş açıklaması!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Taksim'deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor
Taksim'deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor
Reuters'tan terör örgütü PKK'yı aklama çabası
Reuters'tan terör örgütü PKK'yı aklama çabası
Abdullah Ağar'dan Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili kritik tespitler saldırının 3 boyutu
Abdullah Ağar'dan Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili kritik tespitler saldırının 3 boyutu
Tekirdağ'da terminaldeki bilet tartışması feci bitti sinirlendi ve...
Tekirdağ'da terminaldeki bilet tartışması feci bitti sinirlendi ve...
Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki çocuk bakın nerede bulundu
Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki çocuk bakın nerede bulundu
Şehit polis Fethi Sekin'in babasından acı haber
Şehit polis Fethi Sekin'in babasından acı haber
Bursa'da sahte içkiden can kaybı! 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da sahte içkiden can kaybı! 2 kişi hayatını kaybetti
Düzce'de otomobilden ateş açtılar! Kanlar içinde kaldı
Düzce'de otomobilden ateş açtılar! Kanlar içinde kaldı