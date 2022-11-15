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Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş mahkemede kalp krizi geçirdi

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş mahkemede kalp krizi geçirdi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş, önceki gün Bulgaristan'da Haskovo Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

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Bulgaristan basınının haberine göre duruşmada Levent Göktaş tercüman vasıtasıyla 9 Kasım'dan bu yana üç kez kalp krizi geçirdiğini, ilkinde ambulansla acil servisine kaldırıldığını, diğer iki seferde de doktorların hapishanede tedavi ettiğini söyledi.

Göktaş'ın fenalık geçirmesi nedeniyle ev hapsi talebi duruşması 21 Kasım'a ertelendi. Göktaş, eylül ayında Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı. Göktaş'ın Türkiye'ye iade duruşması ise 25 Kasım'da yapılacak. 

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