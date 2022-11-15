Bombacı kız önemli değil, kız infaz edin, Ambar'ı kaçırın! Taksim bombasında şok telefon emri

İSTANBUL Taksim'de İstiklal Caddesi'ne bomba koyup 6 kişiyi katleden, 81 kişiyi de yaralayan PKK'lılar telefon dinlemelerine takıldı. Eylemi, PKK'nın Suriye'deki yeni yapılanması gerçekleştirdi. Saldırı sonrası bombacı kadınla ilgili telefonda verilen emir dinlemeye takıldı. Peki saldırının beyni Ammar Jarkas kim? İşte ayrıntılar..

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Türkiye'yi yasa boğan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili flaş ayrıntılar ortaya çıktı. Özellikle saldırı sonrası Kobani'den İstanbul'a gelen telefonlar saldırının perde arkasını aydınlattı. Bombalı çantayı İstiklal Caddesi'ne bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in kocası gibi davranan eylemin planlayıcısının ismi belli oldu. Eylemin merkezi Kamışlı'dan, İstanbul'da gözaltına alınan kişilere telefonla verilen talimatta “Kız önemli değil. Onu infaz edin. Ammar bizim için önemli, Ammar’ı çıkarın” denildiği tespit edildi. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesinden Taksim İstiklal Caddesi saldırısının perde arkası...

Saldırının arkasında Suriyeli grup var

Bombalı saldırıdan sonra yaşanan teknik takip ve gözaltına alınan şahısların ifadelerinden, Kobani’de PKK-PYD’nin Suriyelilerden oluşan bir yapılanmasının olduğu ortaya çıktı. Bu yeni bir birim. Ben de henüz ismini bilmiyorum. Ama terörist ifadesinde özel istihbarat biriminde eğitim aldığını itiraf ediyor. Zaten hem bombayı bırakan hem eylemi koordine eden şahıs Suriyeli.

Geçmişte 'Suriyeli Bahoz Erdal' vardı

PKK içinde Suriyeli bir kol var. Geçmişte Suriyeli Behoz Erdal çok etkiliydi. Şimdi ABD’lilerle birlikte çalışan Mazlum Kobani var. Ama sözünü ettiğim birim yeni. Türkiye’den eleman devşirmekte sorunlar yaşayınca Suriyeli network’ünü devreye sokmuşlar. Amerika’nın koruması altındaki Kobani’de Suriyelilerden oluşan birimler oluşturmuşlar.

Tekstil atölyesi sahibine Kobani'den telefon

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir Afrin üzerinden B. isimli teröristle karı koca görüntüsü altında, kaçak yollarla temmuz ayında Türkiye’ye gelmiş. Esenler’de Kobanili birisine ait olan tekstil atölyesine yerleştirilmiş. Örgüt Kobani’den Esenler’deki atölyede bir süre muhafaza edilmesi talimatını vermiş. Tekstil atölyesinin sahibini Kobani’den arayıp “İki kişi geliyor. Misafir et” deniliyor. O da, “Evimde misafir edemem. Ancak atölyede misafir ederim” diyor.

Saldırının planlayıcısı daha önce gelmiş

Saldırıyı planlayan şahıs ise Suriye’den daha önce gelmiş. Terörist ifadesinde bombayı kendisinin getirmediğini, eylemden önce başka bir kanaldan kendisine ulaştırıldığını söylüyor. Ama eylemi planlayan şahısla birlikte yaşadıkları için bu ne derece doğru bilinmiyor. Sadece İstiklal’deki saldırı değil, PKK-PYD içindeki yeni Suriyeli yapılanması ortaya çıkarılmış oldu.

Kızı infaz edin, Ammar'ı kaçırın

Olaydan sonra yaşanan teknik takipte Kobani ile konuşmalar tespit ediliyor. Kamışlı’daki merkezden, “Kız önemli değil. Onu infaz edin. Ammar bizim için önemli, Ammar’ı çıkarın” deniliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Örgütün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Teröristi öldürüp tüm network’ü çözmemizi engelleyeceklerdi” demişti.

Kaçıramazlarsa infaz edeceklerdi ama...

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristi Yunanistan’a kaçırmayı planlıyorlar. Ya orada ya da kaçıramayacaklarını anlarlarsa burada infaz edip bağlantılarının ortaya çıkmasını engellemek istiyorlar. Ama kadın terörist canlı olarak yakalanınca bu plan suya düşüyor.

Eylemi planlayan Ammar Jarkas önemli

İstanbul’daki saldırıyı planlayan şahsın ismi ise Ammar Jarkas. Büyük lokma bu. Kamışlı’daki merkezden, “Ammar bizim için önemli. Ammar’ı çıkarın” dedikleri terörist. Örgüt için önemli isim. Terörist kadını Yunanistan’a, Ammar Jarkas’ı ise Bulgaristan’a kaçırmayı planlıyorlar.

Kobani ile irtibatı o sağlıyor

Suriye vatandaşı. 1 yıl önce gelmiş İstanbul’a. Kobani ile irtibatı kuran isim. Ammar Jarkas yapılan operasyonla yakalandı, şimdi içeride hesap veriyor.