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Mersin'de şafak operasyonu: 51 gözaltı kararı

Mersin'de şafak operasyonu: 51 gözaltı kararı

Mersin'de organize suç örgütlerine yönelik şafak operasyonunda 51 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak mahkemelerin kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini iddia eden dolandırıcılara, sigorta primi yatırmayarak paravan şirketler üzerinde dolandırıcılık yapan şahıslara ve tefecilik suçundan kaynaklanan mal varlığının aklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kendisini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, şüphelilerin emniyette veya adliyede lehlerine soruşturma dosyası bulunan şahıslarla irtibat kurdukları, irtibat kurdukları şahıslara kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak güven kazandıktan sonra müştekilerden para isteyerek, bu davaları kendi lehlerine sonuçlandırabileceklerini söyleyen 10 şüpheli tespit edildi. Ayrıca şüpheli şahısların bu yolla 1 milyon lira haksız kazan sağladıkları belirlendi.

Paravan şirket kuranlara yönelik de çalışma yapan ekipler, şüphelilerin aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini para karşılığında paravan şirketler üzerinden sigortalı göstererek sigorta başlangıcı yaptırdıkları ve sigorta primlerini yatırmayarak hayali şirketleri borçlandırdıkları, paravan şirketlerin de sürekli adreslerini değiştirerek veya kapatarak yenilerini açmak sureti ile sigorta primlerini ödemedikleri, ancak sigortalı çalışanlara tanınan tüm haklardan faydalanan 34 şüphelinin SGK'yı yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.

Tefecilerle ilgili de Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) verilerini inceleyen ekipler, şüpheli 1 şahsın tefecilik suçundan elde ettiği haksız kazançları 6 şüpheli şahsa aktardığı, bu yolla birçok parayı aklamaya çalıştığı belirlendi.

Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine operasyon için düğmeye basan ekipler, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 51 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Koçbaşlarıyla kapılar tek tek kırılarak adreslere girilirken, ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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