Antalya'da dehşet! Baba-oğul arasındaki tartışma korkunç bitti

Antalya'dan son gelen haber kan dondurdu. Akseki ilçesinde, babasını tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.

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Akseki ilçesinde A.K. ile babası M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.K. babasına tüfekle ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücuduna saçmaların isabet ettiği M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli A.K. gözaltına alındı.