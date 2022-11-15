BIST 4.686
DOLAR 18,61
EURO 19,36
ALTIN 1.066,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da dehşet! Baba-oğul arasındaki tartışma korkunç bitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da dehşet! Baba-oğul arasındaki tartışma korkunç bitti

Antalya'dan son gelen haber kan dondurdu. Akseki ilçesinde, babasını tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Akseki ilçesinde A.K. ile babası M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.K. babasına tüfekle ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücuduna saçmaların isabet ettiği M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli A.K. gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde! Prens Selman ile kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde! Prens Selman ile kritik görüşme
Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili Eray Güçlüer'den dikkat çeken açıklamalar
Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili Eray Güçlüer'den dikkat çeken açıklamalar
ABD'den Süleyman Soylu'nun "ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz" sözlerine cevap
ABD'den Süleyman Soylu'nun "ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz" sözlerine cevap
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Levent Göktaş mahkemede kalp krizi geçirdi! Göktaş'ın son halini gören tanıyamadı
Levent Göktaş mahkemede kalp krizi geçirdi! Göktaş'ın son halini gören tanıyamadı
Motorine indirim geldi! İşte 15 Kasım 2023 Salı indirimli motorin fiyatları...
Motorine indirim geldi! İşte 15 Kasım 2023 Salı indirimli motorin fiyatları...
Bombacı kız önemli değil, kız infaz edin, Ammar'ı kaçırın! Taksim bombasında şok telefon emri
Bombacı kız önemli değil, kız infaz edin, Ammar'ı kaçırın! Taksim bombasında şok telefon emri
Bursa-İstanbul feribotunu kaçırdı bomba ihbarı yaptı ortalığı ayağa kaldırdı
Bursa-İstanbul feribotunu kaçırdı bomba ihbarı yaptı ortalığı ayağa kaldırdı
12 Dev Adam deplasmanda Sırbistan'a kaybetti
12 Dev Adam deplasmanda Sırbistan'a kaybetti
Avrupa ülkeleri boykot çağrısı yapmıştı! Katar'dan cevap gecikmedi
Avrupa ülkeleri boykot çağrısı yapmıştı! Katar'dan cevap gecikmedi
Elon Musk, Twitter merkezindeki ücretsiz yemek tartışmasına girdi
Elon Musk, Twitter merkezindeki ücretsiz yemek tartışmasına girdi
Hollanda'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı
Hollanda'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı