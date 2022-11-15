Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde! Prens Selman ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Resmi Karşılama Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo karşıladı. G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başlayan Erdoğan bu kapsamda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. İşte detaylar...

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Erdoğan, Bali'de, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başladı.

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı, bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.