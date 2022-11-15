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Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücrete zam açıklaması! TL değer kazandı...

Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücrete zam açıklaması! TL değer kazandı...

Milyonlarca asgari ücretli Ocak 2023'te asgari ücrete ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Hazine Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret zammı ve Türk Lirası'nın son durumuyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret zammı ve Türk Lirası açıklaması geldi. Asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam yapılacağını açıklayan Bakan Nebati, " Türk lirası yılbaşından bu yana reel olarak değer kazanmıştır" diye konuştu. İşte Bakan Nebati'nin açıklamaları...

Asgari ücrete enflasyonun üstünde zam

- Bilindiği üzere yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata halihazırda güçlü bir desteğimiz var. Bu desteğimizi tüm kurumlarımızla her alanda sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Öte yandan nasıl ki asgari ücrete geçtiğimiz yıl yaptığımız artışlar enflasyon oranının üzerinde olduysa, nasıl ki adımlarımızı sabit ücretli çalışanlar lehine attıysak, yeni dönemde de aynı yaklaşımızı devam ettireceğiz.

Döviz kurlarındaki oynaklık bertaraf edildi

- KKM'nin katkısıyla, küresel zorlukların artmış olduğu bu konjonktürde Türk lirasının istikrarlı bir görünüm sergilediğini kimse yadsıyamaz. Fiyatlama davranışları açısından kritik önemi haiz olan kur oynaklıklarını büyük oranda bertaraf ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.

Yıl başından bu yana TL reel olarak değer kazandı

- Yılbaşına göre değerlendirdiğimizde, küresel çapta tarihi en güçlü dönemlerinden birisini yaşayan dolar kurundaki artış, ülkemizde 10 ayda gerçekleşen kümülatif enflasyonun altında kalmıştır. Yani Türk lirası yılbaşından bu yana reel olarak değer kazanmıştır.

- Bunu da küresel zorlukların arttığı çetin bir dönemde gerçekleştirdik. Ayrıca, tüm eleştirilere rağmen ülkemizde çarkların aksamadan dönmesi için faizlerin indirildiği bir dönemde bu performans gerçekleşmiştir. KKM'nin katkısı olmadan bunu başarmak ne kadar mümkün olabilirdi?

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