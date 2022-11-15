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Sedef Kabaş ne yapacağını şaşırdı! Yaptığı karşılaştırmaya bakın hele...

Sedef Kabaş ne yapacağını şaşırdı! Yaptığı karşılaştırmaya bakın hele...

Gazeteci Sedef Kabaş, Ekrem İmamoğlu'nun kar İstanbul'u esir alırken balık yemeye gitmesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim saldırısının ardından Endonezya'ya gitmesini karşılaştırdı.

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Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim saldırısının ardından Endonezya'ya gitmesini, Ekrem İmamoğlu üzerinden eleştirdi. Kar yağışının İstanbul'da hayatı durdurduğu sırada balık restoranında büyükelçiyle ailecek yemek yiyen Ekrem İmamoğlu'na gelen eleştirileri hatırlatan Sedef Kabaş, Erdoğan'ın Endonezya'daki G-20 zirvesine gitmesine sesiz kalınmasını eleştirdi.

Sedef Kabaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kar yağışı oldu İBB Başkanı bir saat balık restoranına gitti diye bir ay linç kampanyası düzenlediler Taksim’de terör saldırısı oldu 6 ölü, 81 yaralı var. Ülkenin Cumhurbaşkanı Endonezya’ya gitti… Aynı kişilerden tık yok!" dedi. Kabaş'ın paylaşımı tepki çekti. 

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