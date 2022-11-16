Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu : Elektriği kaçak kullanıyoruz

Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, katıldığı Halk TV canlı yayınındaki itirafıyla olay yarattı. Fatih Mehmet Maçoğlu yüksek gelen elektrik faturası sonrası elektriği kaçak kullandıklarını söyledi.

Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, katıldığı Halk TV canlı yayınında sorulara cevap verdi.

Canlı yayında kaçak elektrik itirafı

300 bin TL gelen elektrik faturasının şimdi 2 milyon TL gelmesinden şikayetçi olan Maçoğlu, bazı yerlerde kaçak elektrik kullandıklarını söyledi. "Açık söyliyeyim" diyen Maçoğlu, "Kimseden sakladığımız bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Maçoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Eskiden 300 bin TL gelen elektrik faturası şimdi 2 milyon TL geldi. Faturaları ödemiyoruz. Şu an zaten 9-10 yer kesildi. Park ve bahçeler ortak kullanım alanları, kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz, kaçak açmaya çalışıyoruz. Açık söyliyeyim, kimseden sakladığımız bir şey yok."

Komünist Başkan sözünü tuttu!

Belediyede en düşük çalışan maaşının 9 bin 33 TL'den başladığını belirten Maçoğlu,

"Benim maaşım 25 bin TL. 5 bin lirasıyla yoksul insanlara ve öğrencilere destek vermeye çalışıyorum, geri kalanı da benim ve ailemin ihtiyaçlarına harcıyorum" diye konuştu.