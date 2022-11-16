İstiklal bombacısı Somalili mi? Sosyal medyada dolaşan videonun aslı çıktı

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK'nın sosyal medyadaki yalanı çöktü. Somalili olduğunu söyleyen kız kardeşinin eylemle ilgisi olmadığını iddia eden kadının yer aldığı videonun gerçekte olay sonrası Türkiye'deki Somalili vatandaşları ırkçılığa karşı uyardığı ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan gözaltındaki Suriye uyruklu Alham Albashır ile ilgili sosyal medyada yalan haberler peş peşe servis ediliyor.

Terör örgütü PKK'yı aklama çabalarına bir yenisi daha eklendi. Twitter'da dolaşan videoya gör Somalili bir kadın eylemcinin ablası olduğununu ve kız kardeşinin eylemle ilgisi olmadığını söylediği iddia edildi.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Söz konusu kadının videoda Türkiye'de bulunan Somalili vatandaşları güvenlikle ilgili uyardığı ve hedef olabilecekleri yönünde uyardığı ortaya çıktı.