BIST 4.689
DOLAR 18,62
EURO 19,38
ALTIN 1.067,03
YEREL

İstiklal bombacısı Somalili mi? Sosyal medyada dolaşan videonun aslı çıktı

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK'nın sosyal medyadaki yalanı çöktü. Somalili olduğunu söyleyen kız kardeşinin eylemle ilgisi olmadığını iddia eden kadının yer aldığı videonun gerçekte olay sonrası Türkiye'deki Somalili vatandaşları ırkçılığa karşı uyardığı ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan gözaltındaki Suriye uyruklu Alham Albashır ile ilgili sosyal medyada yalan haberler peş peşe servis ediliyor.

Terör örgütü PKK'yı aklama çabalarına bir yenisi daha eklendi. Twitter'da dolaşan videoya gör Somalili bir kadın eylemcinin ablası olduğununu ve kız kardeşinin eylemle ilgisi olmadığını söylediği iddia edildi.
Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. 

Söz konusu kadının videoda Türkiye'de bulunan Somalili vatandaşları güvenlikle ilgili uyardığı ve hedef olabilecekleri yönünde uyardığı ortaya çıktı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Endonezya'daki NATO liderleri toplantısı! Erdoğan'dan 'önemsiz işlere gitmeye gerek yok' cevabı
Endonezya'daki NATO liderleri toplantısı! Erdoğan'dan 'önemsiz işlere gitmeye gerek yok' cevabı
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu : Elektriği kaçak kullanıyoruz
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu : Elektriği kaçak kullanıyoruz
İstanbul Taksim saldırısı terörist kızın yeni videosu çıktı! Bombayı koyduğu anın adım adım görüntüsü
İstanbul Taksim saldırısı terörist kızın yeni videosu çıktı! Bombayı koyduğu anın adım adım görüntüsü
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
'Martı'nın sahibinden Taksiciler Odası Eyüp Aksu'ya şok suçlamalar! Beni ve ailemi tehdit etti
'Martı'nın sahibinden Taksiciler Odası Eyüp Aksu'ya şok suçlamalar! Beni ve ailemi tehdit etti
Meral Akşener'in yanına oturacaktı! İYİ Partili başkanın sandalyesi kırıldı
Meral Akşener'in yanına oturacaktı! İYİ Partili başkanın sandalyesi kırıldı
Arap turistlere pis diyen Trabzonlu genç olay oldu! Babam kalk la FETÖ'cü müsün sen dedi
Arap turistlere pis diyen Trabzonlu genç olay oldu! Babam kalk la FETÖ'cü müsün sen dedi
Ali Babacan Meral Akşener'e "Beğenmiyorsan git" dedi! Altılı Masa'da büyük kriz
Ali Babacan Meral Akşener'e "Beğenmiyorsan git" dedi! Altılı Masa'da büyük kriz
Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer çiçek videosuyla olay oldu! Öğretmen uzattı o kulağına...
Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer çiçek videosuyla olay oldu! Öğretmen uzattı o kulağına...
Erdoğan'ın en sevdiği şarkının yazarı CHP'li oldu! Beraber yürüdük biz bu yollarda
Erdoğan'ın en sevdiği şarkının yazarı CHP'li oldu! Beraber yürüdük biz bu yollarda
Cristiano Ronaldo'ya Bruno Fernandes şoku! Neye uğradığını şaşırdı, surat ifadesi olay oldu!
Cristiano Ronaldo'ya Bruno Fernandes şoku! Neye uğradığını şaşırdı, surat ifadesi olay oldu!
İstanbul saldırısı için Ayşenur Arslan'dan Halk TV'de korkunç ima! AK Parti seçimi kaybedince...
İstanbul saldırısı için Ayşenur Arslan'dan Halk TV'de korkunç ima! AK Parti seçimi kaybedince...