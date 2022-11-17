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POLİTİKA

Fatih Portakal, Bekir Bozdağ anketi yaptı! Bekir Bozdağ ne demişti?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Adalet Komisyonu'ndaki sözleri tartışılmaya devam ediliyor. Bozdağ'ın geçmiş dönemde Fethullah Gülen'le ilgili sözleri için “O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Ama keşke söylememiş olsaydık" çıkışıyla ilgili gazeteci Fatih Portakal Twitter üzerinden anket yaptı. İşte çıkan sonuçlar...

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, geçmişte FETÖ ile ilgili söylediği, "Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerli bir kıymettir” ifadesine yönelik eleştirilere; “O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Ama keşke söylememiş olsaydık” cevabını verdi.

Bunun üzerine Bozdağ'ın sözleri 'itiraf' tartışması başlattı. Fatih Portakal da Adalet Bakanı Bozdağ’ın ismini vermeden takipçilerine, “Geçmişte FETÖ güzellemesi yapan siyasilerin bugün ‘keşke olmasaydı’ söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

15 binden fazla kişinin oyladığı ankette, “Samimi”, “Samimiyetsiz”, “Sahte pişmanlık”, “Fikrim yok” şıklarından en çok oyu yüzde 54 ile “Sahte pişmanlık” aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ne demişti?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bozdağ, geçmişte Fethullah Gülen için sarf ettiği sözler hatırlatılınca, "O sözler o dönemde söylenmiş sözlerdir. Ama keşke söylememiş olsaydık. Fakat o günün şartları içerisinde terör örgütü vasfı ortada olmadığı için söylenmiştir. Bizim yaptığımız ortada. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur" dedi.

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