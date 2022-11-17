Ümraniye'de otoparka indi hayatının şokunu yaşadı tek anahtar kuşkulandırdı

İstanbul Ümraniye'de 15 gün önce satın alınan otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Erkan Güz, "Aldığım galeri bana tek anahtar verdi. Kamera kayıtlarında hırsızın aracı çok rahat bir şekilde anahtarla açarak olay yerinden uzaklaştığını gördüm" dedi.

Namık Kemal Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde kızını hastaneye götürmek için otoparka inen Erkan Güz, 34 LJ 5968 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gördü.

Güz'ün durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkan Güz, gazetecilere, 30 yıldır yaşadığı mahallede ilk kez hırsızlık olayıyla karşılaştığını söyledi.

Otomobilini 15 gün önce satın aldığını belirten Güz, "Aldığım galeri bana tek anahtar verdi. Kamera kayıtlarında hırsızın aracı çok rahat bir şekilde anahtarla açarak olay yerinden uzaklaştığını gördüm. Çok üzgünüm, gözümün önünde aracımın çalınmasından dolayı şaşkınım." dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, olay yerine gelen iki kişiden birinin park halindeki aracı otomobil anahtarıyla açtığı ve daha sonra çalıştırdığı araçla otoparktan ayrıldığı görülüyor.