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İETT otobüsünde durak tartışması! Kadın şoför'den şoke eden sözler: "Cehennemin dibine gitsinler, yeter be"

BAKIRKÖY’den Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden İETT otobüsünün kadın şoförü ile gideceği durağı soran yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmada sürücü “Cehennemin dibine girsinler. Ben size amme hizmeti mi veriyorum” diyerek bir süre ilerlemeyince yolcular tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy ile Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında sefer yapan bir İETT otobüsünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy durağında ”Şirinevler’den geçer mi?” diye soran yolcu çift ile otobüsün kadın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kadın sürücünün “Cehennemin dibine gitsinler, yeter be. Ben size amme hizmeti mi veriyorum” demesi üzerine diğer yolcular da tepki gösterdi.

Yolcuların tepki gösterdiğini gören sürücü, yolculara kızdığını söyleyerek durakta yaklaşık 15 dakika bekleyip ilerlemedi. Bunun üzerine diğer yolcular da tepki gösterdi. Bir süre sonra sürücü ilerlerken, yolcular tepki amaçlı bir durak sonra otobüsten indi.

Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, yolcular şoförü 153 belediye ihbar hattına şikayet etti.

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