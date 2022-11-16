Fatih Altaylı konuğunu rezil etti! 'Car car konuşuyorsun' dedi konuğu morardı kaldı

Fatih Altaylı canlı yayına davet ettiği konuğu ekranda herkesin önünde fırçaladı. HAYTAP Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şentop, yediği fırça sonrasında şoke olup sessiz kalırken, o anlar sosyal medyanın gündemine düştü.

Fatih Altaylı Teke Tek programına HAYTAP Başkanı avukat Ahmet Kemal Şenpolat'ı konuk etti. Sokak hayvanlarının konuşulduğu program, içeriğinden çok Fatih Altaylı'nın kafasının tasının attığı anlarla gündem oldu. Fatih Altaylı konuğu Ahmet Kemal Şenpolat sürekli konuşup onu ekarte edince delirdi.

Geldiğin car car konuşuyorsun biz burda eşek başı değiliz

HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’ın sözünü sinirli bir şekilde kesen Fatih Altaylı, 'Burası size özel bir program değil beni delirtmeyin lütfen geldiniz car car car konuşuyorsunuz. Bir konuk daha var allah aşkına, beni delirtmeyin. Hakkaten hayvanseverlikten sizin yüzünüzden soğuyacağım yani. Bağır bağıra konuşmayın burda ya... Biz eşek başı değiliz yani bağırarak şey yapamazsınız” dedi.

Konuğu morardı kaldı

Ahmet Kemal Şenpolat, 'Car car konuşuyorsun' fırçası ile ekranda dondu kaldı. Fatih Altaylı’nın sözleri karşısında ne yapacağını bilemeyen HAYTAP başkanı Ahmet Kemal Şenpolat programın akışında gitmesi için özür dileyerek konuşmasına son verdi.