Bitllis'te ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı.

Olay, Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen sokak kedisi, adeta sağlık çalışanlarından yardım istedi. Kedinin acil servisine gelerek kapıdan girişi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameralarda acil serviste bir süre bekleyen kedi, daha sonra cerrahi müdahale odasından içeriye girdiği görülüyor. Sağlık çalışanlarının görev yaptığı sırada cerrahi müdahale odasına sekerek giren kedi, adeta yardım istedi.

Kedinin davranışlarından acı çektiğini anlayan Hemşire Abuzer Özdemir, kedinin ayağının kırık olduğunu anladı. Hemen acı çeken kediye ilk müdahaleyi yapan Özdemir, kedinin ayağını sabitleyerek sargıya aldı.

Sağlık çalışanları tarafından “Davşo” isminin verildiği sevimli kedi, sağlık çalışanlarının gösterdiği merhamet ile ara sıra acil servisine gelerek tedavisine devam ediyor.