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Fenerbahçe Altay Bayındır için kesenin ağzını açtı! Yeni maaşı dudak uçuklatacak

Fenerbahçe Altay Bayındır için kesenin ağzını açtı! Yeni maaşı dudak uçuklatacak

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 4.5 milyon lira garanti ücreti olan 24 yaşındaki eldivene 18 milyon TL’den 4 yıllık mukavele önerildi.

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enerbahçe yönetiminin, bu sezon inişli-çıkışı bir grafik sergilemesine rağmen teknik direktör Jorge Jesus'un daima destek olduğu Altay Bayındır'a güveni tam... Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki kaleciye yeni mukavele teklifinde bulundu. Genç eldivenin 4.5 milyon TL olan maaşının, yeni anlaşmada revize edilerek 18 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi. Serbest kalma maddesinin konulup konulmayacağı henüz netlik kazanmayan sözleşmenin süresi ise 4 yıllık. Altay'ın mevcut maaşının çok üzerindeki teklife sıcak baktığı, görüşmelerin detaylar üzerinden devam ettiği ve imzaların yakın zamanda atılacağı belirtildi.

8+3 için yerli kaleci mutlaka olmalı
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçeli idareciler, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon Euro seviyesinde olan Altay Bayındır'ın potansiyeline güveniyor ve genç eldivenin ileride kulübe yüksek miktarda bonservis bedeli kazandıracağını düşünüyor. Sarı lacivertli yöneticiler ayrıca 8+3 kuralının devam edeceği varsayımından hareketle kalecilerinin Türk olmasından yana olan tavrını sürdürüyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Altay Bayındır, 25 gol yerken 11 karşılaşmada kalesini rakip forvetlere kapadı.

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