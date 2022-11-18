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Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş fazla mesai ücreti kararı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş fazla mesai ücreti kararı

Bir binada görev yapan kapıcı, işten kovulunca soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Yargıtay önemli bir karara imza attı. Yüksek mahkeme; bu binalarda sabah ve akşam servis dışında farklı görevler yaptığı ispatlanamayan konut kapıcısı için fazla çalışma ücretinden söz edilemeyeceğine dikkat çekti.

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Görev yaptıkları binaların bakımı, korunması, temizliği, güvenliğinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, küçük çaptaki onarımlar ve taşınmazda oturanların alışveriş işlerinin görülmesi işleri ile iştigal eden kapıcılara kötü haber Yargıtay'dan geldi.

Bir binada görev yapan kapıcı, işten kovulunca soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Mahkeme; fazla mesai talep eden davacı kapıcıyı haklı buldu. Kararı davalı apartman yönetimi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.

Kapıcı hizmetlerinin aralı işler olduğunun hatırlatılıdğı kararda şöyle denildi: "Kapıcıların vazifeleri aslında aralıksız sürmeyip, vakit vakit ifa edilmesi icap eden işlerden olup işlerin yapıldığı vakitler arasında kalan boş zamanları kapıcının dilediği gibi kullanma imkanı olduğu unutulmamalıdır. Bu zamanların günlük çalışma süresine dahil edilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, kapıcıların fazla mesai taleplerine ilişkin araştırma ve inceleme yapılırken öncelikle kapıcının çalıştığı apartmanın daire sayısının ve bir günde yaptığı işlerin neler olduğu ve bu işlerin ne kadar zamanda yapacağının tespit edilmesi ve buna göre fazla mesai yapıp yapmadığı saptanması, tanık anlatımlarının da bu saptamalar ışığında değerlendirilmesi gerekir.

Kömür kaloriferli olmayan binada görev yapan  sabah ve akşam servis dışında farklı görevler yaptığı ispatlanamayan konut kapıcısı için fazla çalışma ücretinden söz edilemez.

Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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