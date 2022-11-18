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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bunu yapmayan yok internetten film özeti yükleyene ceza

Bunu yapmayan yok internetten film özeti yükleyene ceza

Japonya'da, video paylaşım sitelerine izinsiz şekilde film özetleri yükleyen iki kişi, 500 milyon yen (66 milyon lira) tazminat ödemeye mahkum edildi.

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Sosyal medya paylaşımına verilen disiplin cezası hak ihlali sayıldı
Tokyo Bölge Mahkemesinde, video paylaşım sitelerine izinsiz şekilde film özetleri yükleyen 20'li yaşlardaki iki kişiye karşı açılan tazminat davası görüldü.

Shochiku, Toho ve Toei gibi video üretim şirketlerinin davacı olarak yer aldığı duruşmada, film özetlerinin "yetkisiz ve izinsiz şekilde" internete yüklendiğine hükmedildi.

Mahkeme, şirketlerin tazminat talebinin tümünü kabul etti. İki davalı, 13 film şirketine toplamda 500 milyon yen (66 milyon Türk Lirası) tazminat ödemeye mahkum edildi.

Dava detaylarına göre, 2020 yılında yaklaşık 10 dakikalık film özetlerini internete yükleyen davalılar, en az 7 milyon yen reklam geliri elde etti.

"Shin Godzilla", "Departures" ve "Cold Fish" dahil 50'den fazla uluslararası filmden özetlerin, internet dünyasında 10 milyondan fazla izlenme sayısı elde ettiği kaydedildi.

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