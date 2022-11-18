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Muğla fena sallandı! Panik yaratan deprem AFAD şiddetini duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla fena sallandı! Panik yaratan deprem AFAD şiddetini duyurdu

MUĞLA'DA deprem oldu. Ula ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde İzmir de sallandı. Öte yandan Kandilli'nin son depremler listesinde Ula depreminin şiddetinin 4.1 olduğu duyuruldu.

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 Muğla'nın Ula ilçesinde  4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre saat 07.26 sularında merkez üstü Muğla'nın Ula ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Öte yandan sabah saatlerinde İzmir'in Gaziemir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli'nin son depremler listesinde Muğla'nın Ula ilçesindeki depremin şiddetinin 4.1 olduğu açıklandı.

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