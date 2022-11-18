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Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Son günlerin çok konuşulan yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyeri ve Lionel Messi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Süperstar Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportajın yankıları devam ediyor.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Talk TV'de Piers Morgan'a verdiği röportajın yeni bölümü yayınlandı.

"Yüzde 100 emekli olacağım"

37 yaşındaki futbolcu, futbolu ne zaman bırakacağı ile ilgili, "2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmak bence en iyisi" dedi ve "Portekiz ile Dünya Kupası'nı kazanırsam yüzde 100 emekli olacağım." açıklamasını yaptı.

"Messi, inanılmaz bir oyuncu"

Kariyeri boyunca rekabet halinde olduğu Lionel Messi ile ilgili de konuşan Ronaldo, "Messi, inanılmaz bir oyuncu. Onunla 16 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştık. 16 yıl. Onunla harika bir ilişkimiz var. Arkadaş gibi olmasa da daha çok takım arkadaşı gibi" ifadelerini kullandı.

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