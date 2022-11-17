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El Salvador'dan yeni hamle: Her gün 1 Bitcoin

El Salvador'dan yeni hamle: Her gün 1 Bitcoin

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin yarından itibaren her gün 1 adet Bitcoin satın alacağını duyurdu.

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Kripto para borsalarındaki düşüş son günlerde dibi gördü.

Bu alanın öncüsü Bitcoin'de de tarihi düşüş yaşanarak 16 bin 500 dolar seviyeleri görüldü.

Düşüş devam ederken dünyada Bitcoin'i ödeme aracı olarak yasallaştıran ilk ülke olan El Salvador yine piyasayı hareketlendirdi.

Bukele'den 'dipten toplayalım' hamlesi
Düşüşü fırsat bilen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarından itibaren her gün 1 adet Bitcoin satın alacaklarını aktararak, "Yarından itibaren her gün bir Bitcoin satın alıyoruz." dedi.

El Salvador'un Bitcoin yatırımı

El Salvador, 5 Haziran 2021'de Bitcoin’in yasal para birimi olarak kabul edilmesine ilişkin yasa çıkarılacağını duyurmuş, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eleştirilerine ve Bitcoin'in oynaklığından korkan vatandaşların direnişine rağmen 9 Haziran 2021'de Bitcoin Yasası'nı çıkarmış ve 7 Eylül 2021'de yasayı yürürlüğe sokmuştu.

El Salvador’un, bugüne kadar 80 adedi Haziran 2022'nin sonlarında olmak üzere toplam 2 bin 381 Bitcoin satın aldığı tahmin ediliyor.

Bahamalar merkezli kripto para borsası FTX’in iflasının ardından Bitcoin 16 bin doların altına kadar düşerken, kripto para piyasasının değeri ise 1 trilyon dolardan 800 milyar dolara geriledi.

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