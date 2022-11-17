FTX CEO'sunun serveti 1 gecede 17 milyar dolardan 1 milyar doların altına indi

Dünya onu konuşuyor. FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ın serveti 1 gecede 17 milyar dolardan 1 milyar doların altına geriledi. İşte büyük çöküşün hikayesi.

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Aralık ayında Sam Bankman-Fried, kripto para birimlerinin neden 2008 küresel mali krizinde teslim olan büyük yatırım bankalarının önüne geçemeyeceği konusunda Kongre önünde ifade verdi.

Kripto para borsası şirketi FTX'in 30 yaşındaki kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried 2008 krizi hakkında "Her şey çökene kadar bu sistemde ne kadar risk olduğunu kimse bilmiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Aralık 2021'de ABD Kongresi'ne bilgilendirme için çağrılan Bankman-Fried “Bunu bugün FTX veya diğer büyük kripto para birimlerinde olanlarla karşılaştırırsanız, tutulan pozisyonlar hakkında tam bir şeffaflık var.

24 saatte 1 milyar doların altına indi

Uygulanan sağlam, tutarlı bir risk çerçevesi var" iddiasında bulunmuştu. Aradan bir yıl geçmeden FTX iflasını verdi, CEO Sam Bankman-Fried 24 saat içerisinde kişisel servetinin yüzde 94'ünü kaybetti.

Başka bir ifadeyle Bankman-Fried, yatırımcının kriptoya olan güvenini belki de kalıcı olarak sarsan baş döndürücü olaylarda kendi Lehman Brothers anını yaşadı.

Bloomberg servet endeksine göre Bankman-Fried'in net değeri neredeyse bir gecede 16 milyar dolardan 980 milyon doların altına düştü.

Yatırımcılar, daha büyük ve rakip bir kripto para borsası olan Binance'in finansal istikrarıyla ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından Bahama merkezli FTX'ten kaçmaya başladı.

Ftx'ten kaçış başladı

Serveti bir günde yok oldu: FTX'in CEO'su 17 milyar doları nasıl kaybetti? - 1

FTX'in hesaplarından üç gün içinde tahmini 6 milyar dolar (110 milyar liradan fazla)) çekildi.

Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, firmasındaki sorunları gidermeye yönelik bir girişim olabileceğini iddia ettiği korkuları artırdı.

Binance daha sonra çöküşü önlemek için rakibini satın almak için bağlayıcı olmayan bir söz verdi, ancak FTX defterlerini inceledikten sonra aniden anlaşmadan çekildi. Binance, FTX'i müşteri fonlarını yanlış kullanmakla suçladı ve FTX'in şirket içi kripto para biriminin değerinin yüzde 80'ini silen kurumsal yönetişimle ilgili sorunları gösterdi.

Çöküş, kripto yatırımcıları arasında paniğe yol açtı ve Bitcoin ile Ether'in değerinin bir günde yaklaşık yüzde 20 oranında düştüğünü gördü.

2 milyar dolar kayboldu

Fonun en büyük yatırımcılarından biri olan Sequoia Capital, Çarşamba günü yazdığı bir mektupta FTX'te tuttuğu 213 milyon doları esasen değersiz bulduğunu söyledi.

Kanada'nın üçüncü en büyük emeklilik fonu olan Ontario Teachers' Pension Plan da dahil olmak üzere FTX'e önemli bahisler koyan diğer yatırımcılar da büyük kayıplar gördü.

FTX'in, 2 milyar dolara kadar müşteri fonunun ortadan kaybolmasının ardından ABD ve Bahamalar'daki yetkililer tarafından soruşturma altında olduğu bildiriliyor.

Bu yılın başlarında mali sıkıntıya düşen bir dizi şirketin desteklenmesine yardım ederek bir kripto kurtarıcısı olarak selamlanan Bankman-Fried, Perşembe günü bir özür yayınladı.

Özür açıklaması yaptı

Bankman-Fried Twitter'dan yaptığı açıklamada "Üzgünüm. En büyük şey bu. Berbat ettim ve daha iyisini yapmalıydım" ifadelerini kullandı.

Cuma günü FTX Trading ve Alameda , Delaware mahkemelerinde iflas başvurusu yaptı ve Bankman-Fried CEO'luk görevinden istifa etti.

Bu yıl, Celsius ve Voyager dahil olmak üzere birkaç kripto para borsasının ve token Luna ve terraUSD'nin ölümüne tanık olurken, Bitcoin ve Ether gibi daha köklü kripto paraların değeri diğer varlık sınıflarıyla birlikte düştü.

Bununla birlikte, FTX daha istikrarlı para birimlerinden biri olarak görülüyordu ve onun zengin kurucusu ünlüler ve politikacılar tarafından desteklendi.

Bankman-Fried, 2022 ara dönemi boyunca Demokratlara on milyonlar bağışlarken, FTX Miami Heat'in basketbol stadyumunun isim haklarını satın aldı.