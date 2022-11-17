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Bakan Koca'dan saldırıda yaralananlarla ilgili açıklama!

Bakan Koca'dan saldırıda yaralananlarla ilgili açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişinin tedavisi devam ediyor 2 yaralı yoğun bakımda” dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananlar hakkında bilgi verdi.

Yapılan paylaşımda Koca, “İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13’ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8’inin durumu orta, 3’ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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