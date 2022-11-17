BIST 4.507
DOLAR 18,62
EURO 19,24
ALTIN 1.053,63
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'ı geçti

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'ı geçti

İstanbul'da sağanak yağış sonrasında başlayan trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 90 olarak kaydedildi.

Abone ol

Meteoroloji'nin sarı kod uyarısı verdiği İstanbul'da, yağışın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi.

Ana yollarda kilometrelerce trafik uzunluğu oluşurken araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Megakent'in her iki yakasında oluşan trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre yüzde 80’i geçti.

Yüzde 90 olarak ölçüldü

Bazı bölge ve noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 17.00 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının yapımını başlattı
İBB Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının yapımını başlattı
Akıllara durgunluk veren kaza! Kırmızıda beklerken gözünü bakın nerede açtı
Akıllara durgunluk veren kaza! Kırmızıda beklerken gözünü bakın nerede açtı
Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde neler konuşuldu ?
Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde neler konuşuldu ?
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Milli boksörün kullandığı otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
Milli boksörün kullandığı otomobil tırın altına girdi: 1 ölü
AK Partili Yayman'dan altılı masa için olay iddia!
AK Partili Yayman'dan altılı masa için olay iddia!
Çalışan kadına regl izni mi geliyor Ankara'dan dikkat çeken karar sosyal medyada duyuruldu
Çalışan kadına regl izni mi geliyor Ankara'dan dikkat çeken karar sosyal medyada duyuruldu
Manisa'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini takip edip...
Manisa'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini takip edip...
WhatsApp'ın anket uygulaması özelliği devreye girdi!
WhatsApp'ın anket uygulaması özelliği devreye girdi!
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ret! 'Bizi dürtmeye çalışmış'
Erdoğan Netanyahu ile görüştü: İstanbul Taksim'deki terör saldırısı için başsağlığı diledi!
Erdoğan Netanyahu ile görüştü: İstanbul Taksim'deki terör saldırısı için başsağlığı diledi!
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü! PKK'lı sevgiliyle sarmaş dolaş...
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü! PKK'lı sevgiliyle sarmaş dolaş...