AK Partili Yayman'dan altılı masa için olay iddia!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6'lı masanın seçime yaklaştıkça dağılacağını iddia etti. Yayman "Masanın ayakları çatırdamaya başladı" dedi.

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AK Partili Yayman, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan 6 muhalefet partisini eleştirdi. "Göreceksiniz 6'lı masa seçime yaklaştıkça dağılacak. Masanın ayakları çatırdamaya başladı." diyen Yayman şunları kaydetti:

Bunların fıtratı bir araya gelmelerine uygun değil. Kendi aralarında daha kuru fasulye mi, hünkar beğendi mi diye anlaşamayanlar, 'Aday kim olacak?' noktasında, Türkiye'nin yapısal sorunları hakkında kendi aralarında anlaşamayanlar, Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar. Milletimiz bunları görüyor. Milletimizin bunlara söylediği artık 6'lı masa değil, 'gastronomi', 'yeme içme' masası. Toplanıyorlar, dağılıyorlar. 'Ne konuştunuz', sıfır. 'Hangi konuda anlaştınız', sıfır. 'Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz', sıfır. Millet de bunlara diyecek ki 'Otur o zaman sıfır.' Türkiye'de yerli ve milli muhalefetin inşası noktasındaki bu yaşananlar tarihe not düşecek nitelikte."