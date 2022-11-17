CHP'li 3 vekil hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

CHP'li Yalova Belediyesi Başkanı Vefa Selman'ın yargılandığı davada "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile suçlanan CHP'li Başarır, Torun ve Akdoğan hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.Abone ol
CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında hazırlanan fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Ne olmuştu?
Yalova Belediyesi'nde gelirlerin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılanmasına devam edildiği sırada CHP'li Salman'ın avukatı Deniz Baykal'ın Salman'ın tek başına yargılanma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, talebi uygun bulmayarak reddetti.