Beşiktaş'ın planı belli oldu: Stopere Çağlar Söyüncü takviyesi!

Süper Lig'e verilen 2022 Dünya Kupası arası nedeniyle transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş bu dönemde stoper bölgesine takviye yapmaya hazırlanıyor. Kaan Ayhan ve Bruno Martins Indi'yle ilgilendiği bilinen Siyah-Beyazlılar bu kez de İngiltere Premir Lig'de forma giyen Milli yıldız Çağlar Söyüncü için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Leicester City ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Çağlar Söyüncü için devreye girdi. Siyah-beyazlılar 26 yaşındaki oyuncuyu yarım dönem kiralamak için girişimde bulunacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, stoper takviyesi için 2 isim üzerine yoğunlaşmıştı. Welinton'a ek olarak Montero ve Emrecan'la yollarını ayırma ihtimali bulunan Beşiktaş; Kaan Ayhan ve Bruno Martins İndi için çalışma başlatmıştı. Siyah-Beyazlılar'da son olarak gündeme yeni bir ismin geldiği ortaya çıktı.

2 maçta forma giydi

Fanatik'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin A Milli stoperi Çağlar Söyüncü, Beşiktaş'ın radarına girdi. Kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi sebebiyle İngiliz ekibinde gözden düşen ve bu sezon sadece 2 maçta süre alabilen 26 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda boşa çıkacak. Yönetim, yeni dönem için başka bir Avrupa devine transfer olma planı olan oyuncuya, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık oynamayı önerecek.

Birçok talibi var

Leicester'da geri planda kaldığı için mutsuz olan Çağlar'ın bu teklife ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu. Piyasa değeri 22 milyon euro bandında olan Çağlar'ı sezon sonunda kadrosuna katabilmek için başta İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'dan kulüpler olmak üzere birçok kulüp şimdiden sırada.

Siyah-Beyazlılar, Beşiktaş'a yarım dönem imza atması halinde düzenli olarak forma giyeceği için yeni takımına hazır olarak gidecek olması sebebiyle yıldız ismin önerilerine olumlu yanıt vermesini bekliyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Leicester da Çağlar'ın yarım dönemlik maaşını ödemekten kurtulacak.

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