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Kontrolden çıkan metrobüs duvara çarptı! Yaralılar var

Kontrolden çıkan metrobüs duvara çarptı! Yaralılar var

KADIKÖY'de son dakika metrobüs kazası yaşandı. Gelen son bilgilere göre metrobüs duvara çarptı kazada iki vatandaş hafif yaralandı.

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İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağından çıkan metrobüsün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan metrobüs Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı.

Metrobüs daha sonra kaldırıma çıkarak durdu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemeye göre 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddedeki trafiği tek şeritten sağlıyor. Duvarda asılı kalan metrobüsün kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

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