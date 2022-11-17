BIST 4.569
DOLAR 18,62
EURO 19,30
ALTIN 1.056,81
HABER /  SPOR

A Milli Takım'da iki yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'da iki yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Feyenoord'lu Orkun Kökçü, Çekya maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Abone ol

A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçının öncesinde kadroda değişikliğe gidildi. 

Türkiye Futbol Federasyonu bugün resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Yapılan paylaşımda Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'nün Çek Cumhuriyeti maçı kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada futbolcuların, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden kulüpleriyle yapılan anlaşma sonucunda milli takım kampından çıkarıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe geri çağırdı
Fenerbahçe, Ferdi'nin sakatlanmasının hemen ardından İrfan Can Kahveci'yi milli takımdan geri çağırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Yazıcı'dan, anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama
AK Partili Yazıcı'dan, anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün süreyle uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün süreyle uzatıldı
Murat Ülker anlattı! Cola Turka nasıl gitti? ABD şikâyet etti, devlet trilyonlarca lira ceza kesti
Murat Ülker anlattı! Cola Turka nasıl gitti? ABD şikâyet etti, devlet trilyonlarca lira ceza kesti
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İyi Partili Erozan İstiklal bombacısı için söyledi: Terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum
İyi Partili Erozan İstiklal bombacısı için söyledi: Terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum
Tekirdağ’da bir fırın ekmeği 2,5 TL'den satıyor aynı kalite her şey 4-4’lük
Tekirdağ’da bir fırın ekmeği 2,5 TL'den satıyor aynı kalite her şey 4-4’lük
Adana Demirspor gözünü kararttı: Hulk ve Suarez ile görüşmeler başladı!
Adana Demirspor gözünü kararttı: Hulk ve Suarez ile görüşmeler başladı!
Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 seçim senaryosu sunuldu! Sadece birinde Millet İttifakı kazanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 seçim senaryosu sunuldu! Sadece birinde Millet İttifakı kazanıyor
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi: 'Türk' ibaresi kaldırılsın
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi: 'Türk' ibaresi kaldırılsın
Manisa'da eşini tüfekle yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
Manisa'da eşini tüfekle yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
İstanbul saldırısını yapan Ahlam Albashır YPG'li sevgilisi için yapmış ifadesinde YPG teklifini söyledi
İstanbul saldırısını yapan Ahlam Albashır YPG'li sevgilisi için yapmış ifadesinde YPG teklifini söyledi
G20 Liderler Zirvesi'nde kriz çıktı! Başbakanı böyle azarladı: "Her şey basına sızdırıldı ve..."
G20 Liderler Zirvesi'nde kriz çıktı! Başbakanı böyle azarladı: "Her şey basına sızdırıldı ve..."