Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün süreyle uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik son dakika açıklama geldi. Erdoğan, "120 gün süreyle uzatılmıştır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır." dedi.

Erdoğan "4 aylık dönemde 500'e yakın gemiyle 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ulaştırılması ile bu anlaşmanın ne denli önemli olduğu görülmüştür." ifadelerini kullandı.