Bakan Ersoy duyurdu! Yabancı turist sayısında rekor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılı Ocak - Eylül döneminde yabancı turist sayısında rekor kırıldığını açıkladı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılı Ocak - Eylül dönemine ilişkin turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, "Turizm geliri 35 milyar doları aştı. 2022 yılı sonunda 50 milyondan fazla turist, 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz. 2022 yılı Ocak - Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 40.25 milyon kişi. 2002-2022 yılları arasında 9.042 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı" dedi.