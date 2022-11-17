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Almanya'da Türk bebek eşcinsel aileye verilmişti! Bakanlık harekete geçti flaş gelişme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Almanya'da Türk bebek eşcinsel aileye verilmişti! Bakanlık harekete geçti flaş gelişme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin girişimleri sonucu Türk bebek E.K, eşcinsel çiftten alınarak Türk koruyucu aileye verildi.

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Almanya'da ailesinden alınıp eşcinsel ailenin yanına verilen 10 aylık E. bebek eşcinsel aileden alınıp yurda yerleştirilmişti. Bebeğin bir Türk aileye verilmesi bekleniyordu ve beklenen oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin girişimleri sonucu Türk bebek E.K, eşcinsel çiftten alınarak Türk koruyucu aileye verildi.

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