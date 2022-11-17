Almanya'da Türk bebek eşcinsel aileye verilmişti! Bakanlık harekete geçti flaş gelişme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin girişimleri sonucu Türk bebek E.K, eşcinsel çiftten alınarak Türk koruyucu aileye verildi.Abone ol
Almanya'da ailesinden alınıp eşcinsel ailenin yanına verilen 10 aylık E. bebek eşcinsel aileden alınıp yurda yerleştirilmişti. Bebeğin bir Türk aileye verilmesi bekleniyordu ve beklenen oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin girişimleri sonucu Türk bebek E.K, eşcinsel çiftten alınarak Türk koruyucu aileye verildi.