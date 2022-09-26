Emir Bebek, Türk aileden alınıp eşcinsel aileye verildi! Emir bebekten güzel haber geldi
ALMANYA’da ailesinden alınıp, eşcinsel bir aileye verilen 10 aylık Emir bebekle ilgili yeni gelişme. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da devreye girmesiyle Emir bebek, eşcinsel aileden alınıp yurda yerleştirildi.
Almanya'da ailesinden alınıp eşcinsel ailenin yanına verilen 10 aylık Emir bebek, ailenin ısrarı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın devreye girmesinin ardından eşcinsel aileden alınıp yurda yerleştirildi. Emir bebeğin bir Türk aileye verilmesi bekleniyor.
Almanya Gençlik Dairesi, Duisburg kentinde yaşayan Aygül K.'nın (30) "psikolojik tedavi gördüğü için bakamayacağı" gerekçesiyle 10 aylık oğlu Emir'i 30 Mayıs günü elinden alarak eşcinsel bir aileye verdi.
10 aylık Emir'i eşcinsel aileye veren daire, gelen tepkiler üzerine bebeği eşcinsel ailenin elinden aldı. Emir bebek, Gençlik Dairesi'nin yurduna geri götürülürken, bir Türk koruyucu aileye vermesi bekleniyor.
Anne Aygül K., "Türkiye'deki tepkiler nedeniyle Gençlik Dairesi'nin üstünde yoğun baskı oluştuğunu düşünüyorum. Haberden sonra Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği, bize avukat yönlendirdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Emir'in konusu ile şahsen ilgilendi" dedi.