Emir Bebek, Türk aileden alınıp eşcinsel aileye verildi! Emir bebekten güzel haber geldi

Anne Aygül K., "Türkiye'deki tepkiler nedeniyle Gençlik Dairesi'nin üstünde yoğun baskı oluştuğunu düşünüyorum. Haberden sonra Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği, bize avukat yönlendirdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Emir'in konusu ile şahsen ilgilendi" dedi.