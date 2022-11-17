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Tokat'ta katliam gibi olay! Köy muhtarı ve 2 kişi ağılda öldürülmüş olarak bulundu!

Tokat'ta katliam gibi olay! Köy muhtarı ve 2 kişi ağılda öldürülmüş olarak bulundu!

TOKAT'ın Eskiköy mahallesinde bir ağılın yakınlarında köy muhtarı ile 2 kişi tabanca ile öldürülmüş olarak bulundu.

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Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında katliam yapıldı. Köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.

Otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu.

'Birbirlerini vurdular' iddiası

İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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