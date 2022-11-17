BIST 4.509
DOLAR 18,62
EURO 19,38
ALTIN 1.058,54
HABER /  DÜNYA

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a siyaset yasadı! Uzak duracak

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a siyaset yasadı! Uzak duracak

2024 ABD Başkanlık seçimlerinde yarışacak Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka, seçim kampanyasına dahil olmayacağını söyledi

Abone ol

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, babasının dün gece adaylığını ilan ettiği 2024 ABD Başkanlık seçimleri kampanyasına dahil olmayacağını bildirdi.

Ivanka Trump, Trump’ın adaylığını açıkladığı gece sosyal medya hesabından, "Babamı her zaman sevip destekleyeceğim ancak bundan sonra bunu siyasi arenanın dışında yapacağım." paylaşımında bulundu.

Bu defa küçük çocuklarına ve aile olarak özel hayata öncelik vermeyi seçeceğini aktaran Ivanka Trump, "Siyasete girmeyi düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Ivanka Trump, şu an Miami’de özel sektörde çalıştığını, hayatının en güzel anlarını yaşadığını belirtti.

Eşi Jared Kushner ile Ivanka Trump, Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasına destek vermiş, Beyaz Saray’da bulunduğu dönemde de başdanışman olarak görev yapmıştı.

Trump, dün gece, Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı duyuruda, 2024 ABD Başkanlık seçimleri için tekrar aday olduğunu ilan etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
19 Kasım'da süre doluyordu! Ukrayna'dan flaş açıklama: 4 ay uzatıldı
19 Kasım'da süre doluyordu! Ukrayna'dan flaş açıklama: 4 ay uzatıldı
Taksim saldırısında ABD izi! 'Patlat' talimatı o telefondan geldi
Taksim saldırısında ABD izi! 'Patlat' talimatı o telefondan geldi
"İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"nde 2. etap kuraları başlıyor! İşte o iller
"İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"nde 2. etap kuraları başlıyor! İşte o iller
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da ölü sayısı 5'e yükseldi: Sahte içki can almaya devam ediyor!
Bursa'da ölü sayısı 5'e yükseldi: Sahte içki can almaya devam ediyor!
TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu 17 Kasım Kilis ve Muş içn kura çekiliyor
TOKİ konutları ikinci etap kura çekilişi tarihleri belli oldu 17 Kasım Kilis ve Muş içn kura çekiliyor
Bakanlıktan doğal gaz ve elektrik desteği! 2 bin 500 lira verilecek
Bakanlıktan doğal gaz ve elektrik desteği! 2 bin 500 lira verilecek
Futbolu bıraktı cezadan kurtulamadı! Olaylı veda sonrası Pique'nin cezası belli oldu
Futbolu bıraktı cezadan kurtulamadı! Olaylı veda sonrası Pique'nin cezası belli oldu
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Sondaj aramalarımızdan olumlu haberler geliyor!
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Sondaj aramalarımızdan olumlu haberler geliyor!
Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler iptal edildi