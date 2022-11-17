BIST 4.509
DOLAR 18,62
EURO 19,38
ALTIN 1.058,54
HABER /  EKONOMİ

Bakanlıktan doğal gaz ve elektrik desteği! 2 bin 500 lira verilecek

Bakanlıktan doğal gaz ve elektrik desteği! 2 bin 500 lira verilecek

Havanın soğumasıyla, doğalgaz kullanımı arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elektrik ve doğalgaz desteği için adım attı. 2.500 TL'ye kadar doğal gaz, 260 liraya kadar da, elektrik tüketim desteği verilecek. Ayrıca özel sektör çalışanlarına da 1.000 liralık destek geliyor.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal desteklerden yararlanan ihtiyaç sahibi aileler doğal gaz elektrik desteğinden de faydalanabilecek. 900-2500 lira tutarları arasında doğal gaz desteği için ödeme yapılacak. Haber Global'in haberine göre yılda 2 kere doğal gaz desteği almak için başvuru dönemlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor.

130-260 lira arasında ödeme yapılacak

Sosyal yardım programlarından yararlananlar için de elektrik destek programı da hazır. Destek ödemeleri 130-260 lira arasında değişecek. Elektrik destek ödemeleri için sosyal destek alan hak sahiplerinin kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak.

633 lira maaşa eklenecek

Özel sektör çalışanlarına da doğal gaz desteği sağlanabilecek. Hazine asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 lira gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 liradan vazgeçiyor. 633 liralık bu rakam maaşa eklenebilecek. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Görenleri hayrete düşüren ada! Ziyaretçi akınına uğruyor
Foto Galeri Görenleri hayrete düşüren ada! Ziyaretçi akınına uğruyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Futbolu bıraktı cezadan kurtulamadı! Olaylı veda sonrası Pique'nin cezası belli oldu
Futbolu bıraktı cezadan kurtulamadı! Olaylı veda sonrası Pique'nin cezası belli oldu
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Sondaj aramalarımızdan olumlu haberler geliyor!
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Sondaj aramalarımızdan olumlu haberler geliyor!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Hava fena bozdu seferler iptal edildi
Kastamonu'da evli çiftin sır ölümü! Yataklarında bulundu
Kastamonu'da evli çiftin sır ölümü! Yataklarında bulundu
Her şey bir oyunla başladı aynı anda 10'dan fazla kurye 1 polis ekibi kapıya dayandı
Her şey bir oyunla başladı aynı anda 10'dan fazla kurye 1 polis ekibi kapıya dayandı
Benzine indirim geldi gece pompaya yansıdı! Motorin ve LPG'ye indirim var mı:
Benzine indirim geldi gece pompaya yansıdı! Motorin ve LPG'ye indirim var mı:
Manchester United Mbappe'yi istiyor: Cristiano Ronaldo'nun fişini çektiler!
Manchester United Mbappe'yi istiyor: Cristiano Ronaldo'nun fişini çektiler!
ABD Başkanı Joe Biden'e kötü haber gelecek iki yıl sıkıntılı geçecek
ABD Başkanı Joe Biden'e kötü haber gelecek iki yıl sıkıntılı geçecek
Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri Cumhur İttifakı'ndan kadro müjdesi bekliyor
Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri Cumhur İttifakı'ndan kadro müjdesi bekliyor
Deprem oldu! Çok fena sallandı AFAD şiddetini açıkladı
Deprem oldu! Çok fena sallandı AFAD şiddetini açıkladı