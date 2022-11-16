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Görenleri hayrete düşüren ada! Ziyaretçi akınına uğruyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Görenleri hayrete düşüren ada! Ziyaretçi akınına uğruyor

ORDU'nun "sakin şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesindeki "Timsah Adası" görenleri hayrete düşürüyor. Doğru açıdan bakıldığı zaman timsahı birebir andıran ada 2000’li yıllara kadar fark edilmedi.

Görenleri hayrete düşüren ada! Ziyaretçi akınına uğruyor

Ordu'nun Perşembe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi'ndeki Timsah Adası ziyaretçi akınına uğruyor.

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Görenleri hayrete düşüren ada! Ziyaretçi akınına uğruyor

 Doğru açıdan bakıldığı zaman timsahı birebir andıran ada 2000’li yıllara kadar fark edilmedi.  Adanın çevresinde ve üst tarafında bulunan yolun kenarından bakıldığında timsah şeklini görmek mümkün.

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Görenleri hayrete düşüren ada! Ziyaretçi akınına uğruyor

Zaman buldukça ailesi ile Timsah Adası’na gelerek burada vakit geçiren Turgay Yıldırım, "Özellikle yukarıdan bakıldığında çok net bir şekilde timsaha benziyor" dedi.

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Görenleri hayrete düşüren ada! Ziyaretçi akınına uğruyor
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