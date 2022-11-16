Görenleri hayrete düşüren ada! Ziyaretçi akınına uğruyor
İhlas Haber Ajansı
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ORDU'nun "sakin şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesindeki "Timsah Adası" görenleri hayrete düşürüyor. Doğru açıdan bakıldığı zaman timsahı birebir andıran ada 2000’li yıllara kadar fark edilmedi.
Ordu'nun Perşembe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi'ndeki Timsah Adası ziyaretçi akınına uğruyor.
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Doğru açıdan bakıldığı zaman timsahı birebir andıran ada 2000’li yıllara kadar fark edilmedi. Adanın çevresinde ve üst tarafında bulunan yolun kenarından bakıldığında timsah şeklini görmek mümkün.
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Zaman buldukça ailesi ile Timsah Adası’na gelerek burada vakit geçiren Turgay Yıldırım, "Özellikle yukarıdan bakıldığında çok net bir şekilde timsaha benziyor" dedi.
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