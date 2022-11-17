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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

KARABÜK'te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Aydınlıkevler Mahallesi 616 Sokak'ta 54 AHH 211 plakalı otomobili ile ilerleyen Remzi Gökdoğan (58), aracının kontrolünü kaybetti.

Kaldırıma çıkarak durabilen otomobili gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüyü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Gökdoğan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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