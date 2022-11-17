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Manchester United Mbappe'yi istiyor: Cristiano Ronaldo'nun fişini çektiler!

Manchester United Mbappe'yi istiyor: Cristiano Ronaldo'nun fişini çektiler!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda takımı Manchester United'ı ihanetle suçlaması spor gündemine bomba gibi düşmüş ve ipler iyice gerilmişti. Son olarak İngiliz devi yönetimi Ronaldo'nun stat dışındaki posterini kaldırdı. Devre arasında Portekizli yıldız ile yolları ayırmayı düşünen Kırmızı Şeytanlar PSG'nin süperstarı Mbappe'nin peşine düştü. İşte detaylar...

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Ronaldo'nun sözleri sonrası yolları ayırma aşamasına gelen Manchester United, Paris Saint Germain'in dünya yıldızı forveti Mbappe'yi renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

Mirror'un haberine göre United, Fransız süperstarı kadrosuna katmak için 150 milyon Sterlin ödemeye hazır. United ayrıca Avrupa'da Mbappe'ye haftada 500.000 Sterlin ödeyebilen birkaç kulüpten biri.

Ronaldo ile aynı maaş + ikramiye
Dünyanın en heyecan verici genç oyuncusunu kariyerinin bir sonraki hamlesini planlarken, İngiliz temsilcisinin İngiltere'ye taşınmaya teşvik etmek için Ronaldo ile aynı maaşı ve performansla ilgili önemli ikramiyeler vermeye hazır.

Mbappe, 2021'de Real Madrid'e imza atmaya hazırdı, ancak bu hamleden vazgeçti ve bunun yerine geçen Mayıs ayında 2025'e kadar PSG ile kazançlı bir sözleşme uzatmayı seçti.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe'nin küçümsedi ve İspanyol kulübünün 23 yaşındaki oyuncuya olan ilgisi o zamandan beri azaldı ve United'ın imza için yarışmacı olarak ortaya çıkmasının kapısını açtı.

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