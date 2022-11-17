Cengiz Ünder iskoçya'ya attığı golü anlattı: "Uzak köşeye vuruşları..."

A Milli Takım'da Cengiz Ünder, İskoçya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golü anlatan yıldız futbolcu yaptığı açıklamada "O vuruşu yapmayı seviyorum. Uzak köşeye vuruşları seviyorum. Çok şükür bugün yine attım. Bir dahaki maçta yine atarım umarım" dedi.

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A Milli Takım, Diyarbakır'daki maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.

Cengiz Ünder maçta attığı golle galibiyete katkı sağladı. Marsilya'da forma giyen oyuncu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"O vuruşu yapmayı seviyorum"

Cengiz Ünder; "İyi bir rakibe karşı oynadık ve kazandık. Mutluyuz. O vuruşu yapmayı seviyorum. Uzak köşeye vuruşları seviyorum. Çok şükür bugün yine attım. Bir dahaki maçta yine atarım umarım. Milli Takım'da gol atmak her zaman farklı bir duygudur." dedi.