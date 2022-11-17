Rumların KKTC bayraklarını yakmasına çok sert tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bayraklarımız ile KKTC kutsalımızdır, bunlara el uzatanlara gereken yanıt elbette verilecektir" diyerek Rumların GKRY'deki gösterilerde KKTC bayrakları yakmasına tepki gösterdi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün KKTC'nin 39 kuruluş yıl dönümü nedeniyle Rum kesiminde düzenlenen gösterilerde ülkesinin bayraklarının yakılmasına çıkıştı.

"Gereken yanıt verilecektir"

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatar, Güney Kıbrıs'taki gösterilerde KKTC bayraklarının yakıldığını hatırlatarak, "Şehit kanları ile çizilen bayraklarımız, halkımızın onuru ve şerefidir. Bayraklarımız bizlere şehitlerimizin emanetidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1878 yılından bu yana devam eden mücadelemiz sonrasında self determinasyon hakkını kullanan halkımızın istenci ve iradesiyle kurulmuştur. Bayraklarımız ile KKTC kutsalımızdır, bunlara el uzatanlara gereken yanıt elbette verilecektir." ifadelerini kullandı.

"Esas sorumlu Rum yönetimi ve Rum ortadoks kilisesidir"

Tatar, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen gösterilerde Türk, KKTC ve Türkiye düşmanlığının doruğa tırmandığının bir kez daha görüldüğünü vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Rum Yönetimi'nin Rum Eğitim Bakanlığının teşvikiyle yollara dökülen Rum gençleri 'Girne'ye döneceğiz', 'Güzelyurt, Maraş bizimdir', 'Kıbrıs Yunan'dır', 'Türkler, Kıbrıs'tan dışarı' sloganları atarken KKTC bayrakları da yakılmıştır. Burada esas sorumlu olan Rum gençlerinin beyinlerini Türk düşmanlığıyla yıkayan, onları ırkçı, faşist ve Türk düşmanı olarak yetiştiren Rum Yönetimi ile Rum Ortodoks kilisesidir. Başta AKEL, DİSİ, DİKO olmak üzere Rum siyasi partilerinin yapmış olduğu açıklamalar da değişmeyen Rum zihniyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir."