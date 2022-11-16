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İstanbul'da 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı

İstanbul'da 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı

İstanbul'da son dönemde artış gösteren fiyatlardan sonra ortalama 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı.

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Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar kendini en çok konut piyasasında hissettirdi.

Özellikle büyük şehirlerde kira fiyatları aylar içerisinde fahiş boyutlara ulaştı. Bu kulvarda başı İstanbul çekiyor.

İstanbul'da kira aralığı 29 bin - 5 bin

İlçe ilçe semt semt farklılık gösteren kira bedelleri mega kentte 29 bin ila 5 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

5 bin lira altında 2 ilçe

Bu fiyat aralığının dışında 5 bin lira altında kiralık konut sadece Çatalca ve Silivri'de bulunuyor.

İşte İstanbul'da semtlere göre ortalama fiyatlar:

                               TL/m2      -   ORTALAMA KİRA

Sarıyer                      228          28 bin 500
Beşiktaş                    185          22 bin 200
Beyoğlu                     183          15 bin 555
Şişli                           155          14 bin 725
Kadıköy                     142          17 bin 40
Bakırköy                    136          16 bin 320
Kağıthane                  123          10 bin 455
Adalar                        115          11 bin 500
Eyüpsultan                 115          11 bin 500
Zeytinburnu                115          10 bin 925
Ataşehir                      107         10 bin 165
Üsküdar                       99          10 bin 890
Fatih                             95          8 bin 75
Maltepe                        92          9 bin 200
Başakşehir                   92          11 bin 40
Beykoz                         89          12 bin 15
Küçükçekmece            88           8 bin 360
Gaziosmanpaşa          84           8 bin 400
Esenler                        82           8 bin 200
Kartal                           81           8 bin 505
Bağcılar                       81           7 bin 695
Ümraniye                     80           8 bin 800
Bahçelievler                 74           7 bin 400
Bayrampaşa                73            6 bin 935
Beylikdüzü                   73            10 bin 220
Çekmeköy                   73            7 bin 154
Güngören                    72            7 bin 560
Avcılar                         71            7 bin 810
Tuzla                           71            7 bin 100
Pendik                        68             6 bin 800
Şile                             67             8 bin 40
Büyükçekmece           65             8 bin 710
Esenyurt                     65             6 bin 435
Sancaktepe                62             6 bin 572
Sultangazi                  59             5 bin 900
Çatalca                       55             4 bin 950
Sultanbeyli                  53            5 bin 300
Arnavutköy                  53            5 bin 35
Silivri                           42            4 bin 620

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