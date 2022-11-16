İstanbul'da 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı

İstanbul'da son dönemde artış gösteren fiyatlardan sonra ortalama 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı.Abone ol
Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar kendini en çok konut piyasasında hissettirdi.
Özellikle büyük şehirlerde kira fiyatları aylar içerisinde fahiş boyutlara ulaştı. Bu kulvarda başı İstanbul çekiyor.
İstanbul'da kira aralığı 29 bin - 5 bin
İlçe ilçe semt semt farklılık gösteren kira bedelleri mega kentte 29 bin ila 5 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.
5 bin lira altında 2 ilçe
Bu fiyat aralığının dışında 5 bin lira altında kiralık konut sadece Çatalca ve Silivri'de bulunuyor.
İşte İstanbul'da semtlere göre ortalama fiyatlar:
TL/m2 - ORTALAMA KİRA
Sarıyer 228 28 bin 500
Beşiktaş 185 22 bin 200
Beyoğlu 183 15 bin 555
Şişli 155 14 bin 725
Kadıköy 142 17 bin 40
Bakırköy 136 16 bin 320
Kağıthane 123 10 bin 455
Adalar 115 11 bin 500
Eyüpsultan 115 11 bin 500
Zeytinburnu 115 10 bin 925
Ataşehir 107 10 bin 165
Üsküdar 99 10 bin 890
Fatih 95 8 bin 75
Maltepe 92 9 bin 200
Başakşehir 92 11 bin 40
Beykoz 89 12 bin 15
Küçükçekmece 88 8 bin 360
Gaziosmanpaşa 84 8 bin 400
Esenler 82 8 bin 200
Kartal 81 8 bin 505
Bağcılar 81 7 bin 695
Ümraniye 80 8 bin 800
Bahçelievler 74 7 bin 400
Bayrampaşa 73 6 bin 935
Beylikdüzü 73 10 bin 220
Çekmeköy 73 7 bin 154
Güngören 72 7 bin 560
Avcılar 71 7 bin 810
Tuzla 71 7 bin 100
Pendik 68 6 bin 800
Şile 67 8 bin 40
Büyükçekmece 65 8 bin 710
Esenyurt 65 6 bin 435
Sancaktepe 62 6 bin 572
Sultangazi 59 5 bin 900
Çatalca 55 4 bin 950
Sultanbeyli 53 5 bin 300
Arnavutköy 53 5 bin 35
Silivri 42 4 bin 620