İstanbul'da 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı

İstanbul'da son dönemde artış gösteren fiyatlardan sonra ortalama 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı.

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Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar kendini en çok konut piyasasında hissettirdi.

Özellikle büyük şehirlerde kira fiyatları aylar içerisinde fahiş boyutlara ulaştı. Bu kulvarda başı İstanbul çekiyor.

İstanbul'da kira aralığı 29 bin - 5 bin

İlçe ilçe semt semt farklılık gösteren kira bedelleri mega kentte 29 bin ila 5 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

5 bin lira altında 2 ilçe

Bu fiyat aralığının dışında 5 bin lira altında kiralık konut sadece Çatalca ve Silivri'de bulunuyor.

İşte İstanbul'da semtlere göre ortalama fiyatlar:

TL/m2 - ORTALAMA KİRA

Sarıyer 228 28 bin 500

Beşiktaş 185 22 bin 200

Beyoğlu 183 15 bin 555

Şişli 155 14 bin 725

Kadıköy 142 17 bin 40

Bakırköy 136 16 bin 320

Kağıthane 123 10 bin 455

Adalar 115 11 bin 500

Eyüpsultan 115 11 bin 500

Zeytinburnu 115 10 bin 925

Ataşehir 107 10 bin 165

Üsküdar 99 10 bin 890

Fatih 95 8 bin 75

Maltepe 92 9 bin 200

Başakşehir 92 11 bin 40

Beykoz 89 12 bin 15

Küçükçekmece 88 8 bin 360

Gaziosmanpaşa 84 8 bin 400

Esenler 82 8 bin 200

Kartal 81 8 bin 505

Bağcılar 81 7 bin 695

Ümraniye 80 8 bin 800

Bahçelievler 74 7 bin 400

Bayrampaşa 73 6 bin 935

Beylikdüzü 73 10 bin 220

Çekmeköy 73 7 bin 154

Güngören 72 7 bin 560

Avcılar 71 7 bin 810

Tuzla 71 7 bin 100

Pendik 68 6 bin 800

Şile 67 8 bin 40

Büyükçekmece 65 8 bin 710

Esenyurt 65 6 bin 435

Sancaktepe 62 6 bin 572

Sultangazi 59 5 bin 900

Çatalca 55 4 bin 950

Sultanbeyli 53 5 bin 300

Arnavutköy 53 5 bin 35

Silivri 42 4 bin 620