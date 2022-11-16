BIST 4.709
DOLAR 18,61
EURO 19,34
ALTIN 1.064,96
HABER /  GÜNCEL

Bakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

Bakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi yanında kurulacak pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. D-100 (E-5) bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.

Abone ol

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi yanında kurulacak pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, D-100 (E-5) bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.

Bakırköy Adliyesi yanında yapımına devam edilen pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü.



D-100 (E-5) bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Pazar yeri inşaatı durduruldu. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dele Alli kayıpları oynuyor! İngiliz basınından çarpıcı yorum: "Durumu üzüntü verici"
Dele Alli kayıpları oynuyor! İngiliz basınından çarpıcı yorum: "Durumu üzüntü verici"
İstiklal Caddesi bombacısı ilk ifadesinde itiraf etti! O bankta 40 dakika 'Hacı'dan talimat beklemiş
İstiklal Caddesi bombacısı ilk ifadesinde itiraf etti! O bankta 40 dakika 'Hacı'dan talimat beklemiş
Halk otobüsünde kız arkadaşına baktı diye çılgına döndü hepsini otobüsten indirip...
Halk otobüsünde kız arkadaşına baktı diye çılgına döndü hepsini otobüsten indirip...
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Ekmeğe yüzde 25 zam geldi! 200 gram ekmek kaç para oldu?
Ekmeğe yüzde 25 zam geldi! 200 gram ekmek kaç para oldu?
İstanbul İstiklal bombacısı Somalili mi? Ablası diye tanıttıkları videonun aslı çıktı
İstanbul İstiklal bombacısı Somalili mi? Ablası diye tanıttıkları videonun aslı çıktı
Gram altın 1060 lirayı geçti! Kuyumcular 'altın kazandırır' dedi şoke eden tahminini açıkladı
Gram altın 1060 lirayı geçti! Kuyumcular 'altın kazandırır' dedi şoke eden tahminini açıkladı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Polonya'ya düşen füzenin ateşlendiği ülkeyi açıkladı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Polonya'ya düşen füzenin ateşlendiği ülkeyi açıkladı
İstanbul’da konut fiyatları bir yılda yüzde 212 arttı
İstanbul’da konut fiyatları bir yılda yüzde 212 arttı
Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulundu gözaltında neden öldürdüğünü itiraf etti
Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulundu gözaltında neden öldürdüğünü itiraf etti
Adnan Oktar'ı bitiren son dakika haberi! Gözde kedicikleri 8 bin 658 yıl hapis cezası aldı
Adnan Oktar'ı bitiren son dakika haberi! Gözde kedicikleri 8 bin 658 yıl hapis cezası aldı
Ada Araştırma'dan 81 şehirde anket! AK Parti yüzde 40'ın üzerine çıktı 18 puan fark attı
Ada Araştırma'dan 81 şehirde anket! AK Parti yüzde 40'ın üzerine çıktı 18 puan fark attı