Bakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi yanında kurulacak pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. D-100 (E-5) bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.Abone ol
İstanbul'da Bakırköy Adliyesi yanında kurulacak pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, D-100 (E-5) bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.
Bakırköy Adliyesi yanında yapımına devam edilen pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü.
D-100 (E-5) bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Pazar yeri inşaatı durduruldu. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.