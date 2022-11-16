Adnan Oktar'ı bitiren son dakika haberi! Gözde kediciği Merve Büyükbayrak seviyorum demişti

İSTANBUL 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Adnan Oktar için son dakika kararı geldi. Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Oktar’ın 891 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kedicikler şoke olurken, Adnan Oktar bir daha gün yüzü göremeyecek. Adnan Oktar'ın gözde kediciği Merve Büyükbayrak son savunmada 'ölümüne seviyorum' demişti.

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Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davada verilen kararın istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davadan son dakika haberi geldi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi. Adnan Oktar ve kedicikleri kararla şoke oldu. Adnan Oktar için tam 891 yıl hapis cezası verildi.

Adnan Oktar'ın son savunması

10 Kasım'da görülen son davada Adnan Oktar ve kediciklerin son savunması alınmıştı. Adnan Oktar hakkındaki suçlamaları kumpas olarak nitelemiş ve şunları söylemişti:

-"Devletin bütün kademeleri, Türk halkı, basın, hemen hemen herkes bizlere oynanan kumpasın delillerini gördü, anladı. Kumpasçılar kendi kendilerini rezil ettiler. Kumpas tamamen yok edildi ve başlarına geçti. Samimiyet, doğruluk, dürüstlük, sevgi, aşk her zamanki gibi galip geldi. Bulunduğumuz salonda Allah bizleri izliyor, görüyor. Asil devletimizin, güzel milletimizin hayrı için hep gayret edeceğiz."

Deccal ile savaştayız demişti

Davanın sanıkları arasında yer alan Ahmet Oktar Babuna ise son savunmasında mehdiyetle deccaliyet arasında bir savaş olduğunu iddia etmişti. Babuna şunları söylemişti:

-"Bu mücadelede taraf olmak önemli. Bizim davada anayasa, kanunlar her şey çiğnendi. Türkiye'ye muazzam bir huzursuzluk çöktü. Her gün deprem oluyor. Önümüzde muazzam bir güzel dönem olacak. Biz Allah için birbirimizi ölesiye seviyoruz. Allah'ın aslanı Adnan Oktar tahliye olmadan tahliye olmak istemiyorum. Yatarsak birlikte yatarız, çıkarsak da birlikte çıkarız."

İngiliz devleti yaptı

Son sözleri sorulan Tarkan Yavaş da "İngiliz derin devleti bu kumpası tezgahlarken emniyette, adliyede, basında yer alan kripto yapıları, psikolojik harp uzmanlarını ve içimize sızmış kişileri kullanmıştır. Asıl amaç bizleri ve özellikle Sayın Adnan Oktar'ı mahcup etmek. Normal hayatın seyrini, dostluğu, kardeşliği suç gibi gösterdiler. Bizler Allah aşığıyız. Bu inanç ve hükümle başta Sayın Adnan Oktar olmak üzere hepimizin aynı anda tahliyesini talep ediyorum." demişti.

Kediciklerin verdiği son ifade ise şöyleydi:

Alev Babuna : "İnsanlar hem bizleri hem de Adnan Bey'i çok seviyorlar. Dua ediyorlar. Adnan Bey'in, arkadaşlarımın ve kendimin tahliyesini talep ederim."

Aylin Atmaca : "Bütün hanımlarımız çok iffetlidir. Bizi sevmek, bizi beğenmek zorunda da değilsiniz. Bizim için adil karar vermenizi istiyorum. Suçsuz olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum. Başta Adnan Bey ve tüm arkadaşlarımın beraatini talep ediyorum."

Merve Büyükbayrak : "Kıskanılıyoruz. Adnan Bey'i ölümü göze alacak şekilde seviyorum. Böyle bir aşkta alacağımız binlerce yıl hapis bize sinek ısırığı gibi gelir. Adnan Bey'i sevdiğim için cezalandırılacaksam şeref verirsiniz ancak ne karar verirseniz verin öpüp başıma koyuyorum."

Meltem Baban : "Tek suçumuz Adnan Oktar'ı sevmek. Bize 'dağılın' diyorlar, bu mümkün değil. Adnan Oktar'ı sevmek bu dünyanın en büyük lezzeti. 10 bin değil 20 bin yıl da olsa her hücremle Adnan Oktar'ı sevmeye devam edeceğim. Hepimizin beraatini istiyoruz."

Ayşegül Hüma Babuna: "Bizim acelemiz yok. Allah mehdi olarak seçtiği kişinin kılına bile zarar vermez. Bekleyeceğiz göreceğiz. Biz dağılmayacağız."