Galatasaray'ın yıldızı gelen sürpriz teklifi reddetti! "Türkiye'de mutluyum"

Napoli ile adını dünya futboluna yazdıran Mertens, sezon başında Galatasaray'a imzayı attı. 35 yaşındaki oyuncu performansı ile teknik heyeti memnun etmeye devam ediyor. Belçikalı yıldız, sezon sonu için Asya kıtasından gelen teklifi sarı-kırmızılı takım için reddetti.

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alatasaray'ın sezon başında flaş bir hamle ile kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu.

Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.

Belçikalı oyuncu ise Türkiye'de mutlu olduğunu ve kariyerini burada devam ettirmek istediğini belirterek teklifi reddetti.