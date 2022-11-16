BIST 4.775
DOLAR 18,61
EURO 19,42
ALTIN 1.067,11
HABER /  DÜNYA

Kuveyt'te 2'si kadın 7 kişi asılarak idam edildi

Kuveyt'te 2'si kadın 7 kişi asılarak idam edildi

Kuveyt'te cinayetle suçlanan 2'si kadın olmak toplam 7 kişi idam edildi.

Abone ol

Kuveyt Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, farklı dönemlerde işlenen cinayetlerden idama mahkum edilen 7 kişinin cezası infaz edildi.

Aralarında 2 kadının da bulunduğu 7 kişiden 3'ünün Suriye, Etiyopya ve Pakistan uyruklu olduğu ifade edilirken, söz konusu kişilerin asılarak idam edildiği aktarıldı

Arap basınında yer alan haberlerde ise bahsi geçen infazların, Körfez ülkesi Kuveyt'te 2017'den bu yana gerçekleşen ilk idamlar olduğuna dikkat çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adnan Oktar'ı bitiren son dakika haberi! Gözde kediciği Merve Büyükbayrak seviyorum demişti
Adnan Oktar'ı bitiren son dakika haberi! Gözde kediciği Merve Büyükbayrak seviyorum demişti
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yeni detaylar! Teröristin elindeki 'kırmızı gülün' sırrı çözüldü
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yeni detaylar! Teröristin elindeki 'kırmızı gülün' sırrı çözüldü
Hobi ile başladı Malatya'da hanım ağa olma yolunda ilerliyor
Hobi ile başladı Malatya'da hanım ağa olma yolunda ilerliyor
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Batman’da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Batman’da alacak verecek meselesi kanlı bitti
"Devlet Bahçeli liderimdir" diyen AK Partili Mehmet Metiner bakın ne zaman MHP'li olmuş!
"Devlet Bahçeli liderimdir" diyen AK Partili Mehmet Metiner bakın ne zaman MHP'li olmuş!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti kulis haberi! 'Kesin bilgi! Başörtüsüne 'hayır' oyu verecekler...'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti kulis haberi! 'Kesin bilgi! Başörtüsüne 'hayır' oyu verecekler...'
70 günlük su kaldı! Başkan Aktaş tasarruf çağrısı yaptı
70 günlük su kaldı! Başkan Aktaş tasarruf çağrısı yaptı
Trafik sigortasında yeni dönem! Bunu yapana yüzde 200 zam, yapmayana yüzde 50 indirim
Trafik sigortasında yeni dönem! Bunu yapana yüzde 200 zam, yapmayana yüzde 50 indirim
4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı! Çocuk ama kocamdan iyi
4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı! Çocuk ama kocamdan iyi
Komünist Başkan Maçoğlu'nun canlı yayındaki itirafı gündem oldu! Kaçak kullanıyoruz
Komünist Başkan Maçoğlu'nun canlı yayındaki itirafı gündem oldu! Kaçak kullanıyoruz
 Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza teknik direktör oldu
 Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza teknik direktör oldu