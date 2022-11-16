Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi çözülüyor? Gidecek mi, kalacak mı? Tarih belli oldu

Süper Lig'de ve Avrupa'da zirvede yer alan Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek isteyen Sarı-Lacivertli yönetim hocasıyla masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için planlamalar ve çalışmalar başladı. Ancak yönetimin çok önemli bir gündem maddesi daha var: Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus’un kontratını uzatmak... Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı’ndan gelecek olası bir teklif nedeniyle Dünya Kupası sonrasını beklediği iddia edilmişti. Fenerbahçe Yönetimi de planlamayı buna göre belirledi.

25 Kasım'da masaya oturulacak

Sarı-Lacivertliler, turnuva devam ederken ilk görüşmeyi gerçekleştirip, şartları konuşmak istiyor. Bunun için de takıma verilen iznin bitmesi beklenecek. Yönetim, 25 Kasım’da başlayacak olan hazırlıklarla birlikte Jorge Jesus ile ilk kez masaya oturmayı planlıyor. Bu görüşmede hedef imza değil, iki tarafın da şartlarını ve beklentilerini birbiriyle paylaşması olacak.

Dünya Kupası 20 Kasım’da başlayacak ve 18 Aralık’ta sona erecek. Jesus’un adının anıldığı Brezilya’da teknik direktör Tite’nin geleceği de bu süreçte netlik kazanacak.

Hedef uzun süreli sözleşme imzalamak!

Fenerbahçe Yönetimi, görüşmeleri devam ettirip, ara transfer döneminden önce bu konuyu sonuçlandırmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler’in isteği, Jesus’la uzun süreli bir kontrata imza atarak, ocak ayından itibaren kadro planlamasını da uzun vadeli bir şekilde yapmak.