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Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 milyar 876 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

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