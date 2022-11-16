Stefan Kuntz'tan Arda Güler açıklaması! "Durumu farklı bir yere doğru gidiyor"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz İskoçya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Diyarbakır Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuntz yaptığı açıklamada "Şu an Arda'nın Fenerbahçe'deki durumu, süre aldıkça ve idman sayısı yükseldikçe farklı bir yere doğru gidiyor. Daha iyi sahaya oyununu yansıtabiliyor. Onu davet etmek için tam şu an doğru zamandı" ifadelerini kullandı.

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AMilli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Diyarbakır Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli takım kadrosunda eksik oyuncu olmadığını belirten Kuntz, "Şu anda önümüzde tek hedef var. Avrupa Şampiyonası elemelerinde olacak en iyi sonuçları almak ve en iyi performansı göstermek. Bunun için hazırlanacağız." dedi.

En çok akılda kalanların acı veren tecrübeler olduğuna dikkati çeken Kuntz, şöyle devam etti:

"En çok dersi çıkarabileceğiniz ve uzun vadeli size yararlı olacak konular da bunlar oluyor. Haziran kampında elde etmiş olduğumuz 4 galibiyetten sonra bunu süslemek için 2 galibiyet daha alma hedefindeydik. Ne yazık ki bunu başaramadık. Ama böyle skorlar uzun vadeli yollarda her zaman önünüze çıkabilir. Onun için de bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlarda kesinlikle farklı bir takımın sahada olacağını bekliyorum. Eksik olan 11 oyuncu bu kampta bizimle beraber. Tüm tecrübeli oyuncular kadronun içindeyse diğer oyunculara etkisi çok fazla oluyor. İskelet daha bir oturmuş halde oluyor. Bu kampta o oyuncularımız bizimle beraber olduğu için diğer oyunculara pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum."

Bir basın mensubunun "Şu an dünya kupasına gitseydik Stefan Kuntz'un aklında belirlediği futbolcular var mıydı?" sorusuna Kuntz, "Şu an elimizdeki en iyi mevcut kadroyu topladığımız için belki 1-2 isim haricinde bu en güçlü kadromuz. Muhtemelen buna benzer bir kadroyla da dünya kupasına katılırdık." cevabını verdi.

"Onu davet etmek için tam şu an doğru zamandı"

Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Tayyip Talha Sanuç'un milli takım kadrosuna dahil edildiğini anımsatan Kuntz, "Şu an Arda'nın Fenerbahçe'deki durumu, süre aldıkça ve idman sayısı yükseldikçe farklı bir yere doğru gidiyor. Daha iyi sahaya oyununu yansıtabiliyor. Onu davet etmek için tam şu an doğru zamandı. Hem takım arkadaşlarından kadromuzda oyuncular var hem de öğrenebileceği tecrübeli diğer oyuncular da bu kampta. O yüzden ben onu burada görmek istedim ve bunun için mutluyum." ifadelerini kullandı.

İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rıdvan Yılmaz ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Kuntz, "Elbette kendisi çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Sakatlık geçirdiği için gelişmesi birkaç haftalığına duraksamaya uğradı. Yıl sonuna kadar sakatlığının geçeceğine ve tekrar takıma döneceğini düşünüyorum. Kendisini elbette izliyoruz. Maçlarını izlemek için de Glasgow'a gideceğim." değerlendirmesinde bulundu.