Ölen kedide görüldü! Mahalleler karantinaya alındı

ADIYAMAN'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine 2 mahalle karantinaya alındı. Geçtiğimiz haftalarda Bitlis'te köpeklerin ısırması sonucu 11 yaşındaki Mustafa kuduz nedeniyle hayatını kaybetmişti.Abone ol
Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.
11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.
Karantinaya alındı, aşılar yapıldı
Bunun üzerine Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.
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