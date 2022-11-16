Ölen kedide görüldü! Mahalleler karantinaya alındı

Bakan Derya Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na şehit yakınları ve gazi tepkisi

Sabah bahçesine girince öyle bir şey gördü ki! Hayatının şokunu yaşadı

Ve anlaşma tamam! Artık bir ülkeye daha kimlikle gireceğiz

Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!

Bursa'da sigara içerken uyuyakalan adam alevler içinde kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ bahanesiyle PKK'ya destek verenler dökülen kana ortak

'Martı'nın sahibinden Taksiciler Odası Eyüp Aksu'ya şok suçlamalar! Beni ve ailemi tehdit etti

İstanbul'da anne ve babasının bıçaklandığını gören polis etrafa kurşun yağdırdı

NATO üyesi Polonya'ya füze düştü! Rusya 'biz atmadık' dedi! 3. Dünya Savaşı mı başlıyor?

Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçimleri için adaylığını şimdiden ilan etti

İstanbul'da intihar! Otomobilinden indi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden aşağı atladı

İstanbul'da inşaat şantiyesinde çıkan yangında bir işçi öldü